В Литве в ноябре зафиксирована самая большая годовая инфляция в странах Балтии

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Подорожание потребительских товаров и услуг в Литве в течение года было наиболее стремительных в государствах Балтии.

По данным национальных статистических служб, потребительские цены в Литве в минувшем месяце были в среднем на 9,2% выше, чем в ноябре прошлого года. В Латвии индекс потребительских цен за год повысился на 7,5%, в Эстонии – на 8,8%.

Годовая инфляция в Балтийских государствах достигла вершин, невиданных со времен произошедшего более десяти лет назад международного финансового кризиса.