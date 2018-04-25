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Из-за контакта с подозреваемым или подтверждённым коронавирусом в Литве в самоизоляции находятся 545 медиков, большинство – в Вильнюсе, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

«Таких на сегодняшний день 545 и большая часть их в Вильнюсском уезде – 377. Есть уезды (Алитусский и Таурагский), в которых нет медиков, включённых в список для самоизоляции», – сказала она.

В Клайпедском и Паневежском районах в самоизоляции находится по 60 медработников, в Мариямпольском – 20. В других районах эти цифры ниже и не достигают десяти.

Данными о том, у какого числа медиков подтверждён коронавирус, Д. Размувене сейчас не располагает.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась беременная резидент вильнюсской клиники Сантарос, а также семья медиков и их малолетний ребёнок.

Коронавирус подтверждён у восьми медиков, работающих в больнице города Укмерге, в самоизоляции сейчас находится более половины из 300 сотрудников этой больницы.

После того, как в Каунасской клинике коронавирус был установлен у одной пациентки Гастроэнтерологического отделения, самоизолировалось 77 медработников. Как информировала BNS представитель клиники Эгле Аудицкайте, на первом этапе был проверен 41 специалист, у всех результаты проверки отрицательные.

В Паневежисе после подтверждённого у пациента диагноза в самоизоляции оказался 51 медик, у них симптомы не проявились, первые тесты были отрицательными, сейчас начали делать повторные тесты.

Также сообщалось о заразившихся медиках, работающих в городе Игналина, в поликлинике вильнюсского микрорайона Шешкине.

Половина заболевших – моложе 40 лет

По имеющимся данным, 49% заболевших в стране – люди моложе 40 лет.

«Самый высокий процент заболеваемости – до 40 лет, однако сейчас уже немалый процент между 40 и 60 годами: около 40%. Старше 60 лет остается самый низкий процент», – сказала Д. Размувене.

В группе детей до 16 лет болеет 3%.

Заболеваемость среди мужчин и женщин примерно одинаковая: 52% мужчин и 48% женщин.

По словам эпидемиолога, состояние больных – средней тяжести или лёгкое.

В Литве установлено 290 случаев коронавируса, четыре человека умерло, один выздоровел.