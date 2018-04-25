Из-за контакта с подозреваемым или подтверждённым коронавирусом в Литве в самоизоляции находятся 545 медиков, большинство – в Вильнюсе, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.
«Таких на сегодняшний день 545 и большая часть их в Вильнюсском уезде – 377. Есть уезды (Алитусский и Таурагский), в которых нет медиков, включённых в список для самоизоляции», – сказала она.
В Клайпедском и Паневежском районах в самоизоляции находится по 60 медработников, в Мариямпольском – 20. В других районах эти цифры ниже и не достигают десяти.
Данными о том, у какого числа медиков подтверждён коронавирус, Д. Размувене сейчас не располагает.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась беременная резидент вильнюсской клиники Сантарос, а также семья медиков и их малолетний ребёнок.
Коронавирус подтверждён у восьми медиков, работающих в больнице города Укмерге, в самоизоляции сейчас находится более половины из 300 сотрудников этой больницы.
После того, как в Каунасской клинике коронавирус был установлен у одной пациентки Гастроэнтерологического отделения, самоизолировалось 77 медработников. Как информировала BNS представитель клиники Эгле Аудицкайте, на первом этапе был проверен 41 специалист, у всех результаты проверки отрицательные.
В Паневежисе после подтверждённого у пациента диагноза в самоизоляции оказался 51 медик, у них симптомы не проявились, первые тесты были отрицательными, сейчас начали делать повторные тесты.
Также сообщалось о заразившихся медиках, работающих в городе Игналина, в поликлинике вильнюсского микрорайона Шешкине.
Половина заболевших – моложе 40 лет
По имеющимся данным, 49% заболевших в стране – люди моложе 40 лет.
«Самый высокий процент заболеваемости – до 40 лет, однако сейчас уже немалый процент между 40 и 60 годами: около 40%. Старше 60 лет остается самый низкий процент», – сказала Д. Размувене.
В группе детей до 16 лет болеет 3%.
Заболеваемость среди мужчин и женщин примерно одинаковая: 52% мужчин и 48% женщин.
По словам эпидемиолога, состояние больных – средней тяжести или лёгкое.
В Литве установлено 290 случаев коронавируса, четыре человека умерло, один выздоровел.
А некоторые литовские СМИ печатают фейковые сообщения о том что Китай и особенно Россия провезли ненужную аппаратуру. Вот как поварачивается язык, сами ни на что не способны, лишь стоять с протянутой рукой, да стараются , но не способны были обеспечить хотя бы врачей всем необходимым и так злорадствовать , что… Читать далее/ Toliau