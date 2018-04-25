default image
Рекомендуется проводить влажную уборку лестниц, а подметать запрещено

Подробнее...
default image
Почти 100 000 сотрудников сферы оказания услуг в Финляндии получили уведомления о временном увольнении

Подробнее...
default image
Экзамены будут, если карантин закончится до начала или середины июня

Подробнее...
default image
Правительство решило пока не закрывать Укмерге из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Следующая неделя для россиян будет нерабочей

Подробнее...
default image
В Литве в самоизоляции находятся 545 медиков, большинство – в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Испания закупает медицинские принадлежности и оборудование из Китая на 432 миллиона евро

Подробнее...
default image
Литовская полиция проводит восемь расследований, связанных с коронавирусом

Подробнее...
default image
В России зафиксировано 840 случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Безработица в Норвегии достигла наивысшего уровня со времен Великой депрессии 1930-х годов

Подробнее...
default image
У работников "Содры" выявлен коронавирус, два отделения закрыты

Подробнее...
default image
Р. Башкене: Cейм Литвы планирует проводить в удалённом режиме и пленарные заседания

Подробнее...
default image
Венгерская армия берет под контроль стратегические объекты

Подробнее...
default image
Главы ЕС призвали сохранить открытыми внутренние границы для перемещения товаров

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: требования к транзиту в Калининград ужесточились, но он остается

Подробнее...
default image
Минюст США приравнял распространителей коронавируса к террористам

Подробнее...
default image
Сотни вернувшихся из-за границы людей в Литве отпускают из гостиниц домой

Подробнее...
default image
Г.Ландсбергис призывает созвать встречу правых ЕС по коронавирусу

Подробнее...
default image
В четверг в Вильнюсском аэропорту – ни одного пассажирского самолета

Подробнее...
default image
Из Китая летят 300 тыс. реагентов для анализа на коронавирус

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

В Литве в самоизоляции находятся 545 медиков, большинство – в Вильнюсе

Nuotrauka BFL

Из-за контакта с подозреваемым или подтверждённым коронавирусом в Литве в самоизоляции находятся 545 медиков, большинство – в Вильнюсе, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Дайва Размувене.

«Таких на сегодняшний день 545 и большая часть их в Вильнюсском уезде – 377. Есть уезды (Алитусский и Таурагский), в которых нет медиков, включённых в список для самоизоляции», – сказала она.

В Клайпедском и Паневежском районах в самоизоляции находится по 60 медработников, в Мариямпольском – 20. В других районах эти цифры ниже и не достигают десяти.

Данными о том, у какого числа медиков подтверждён коронавирус, Д. Размувене сейчас не располагает.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась беременная резидент вильнюсской клиники Сантарос, а также семья медиков и их малолетний ребёнок.

Коронавирус подтверждён у восьми медиков, работающих в больнице города Укмерге, в самоизоляции сейчас находится более половины из 300 сотрудников этой больницы.

После того, как в Каунасской клинике коронавирус был установлен у одной пациентки Гастроэнтерологического отделения, самоизолировалось 77 медработников. Как информировала BNS представитель клиники Эгле Аудицкайте, на первом этапе был проверен 41 специалист, у всех результаты проверки отрицательные.

В Паневежисе после подтверждённого у пациента диагноза в самоизоляции оказался 51 медик, у них симптомы не проявились, первые тесты были отрицательными, сейчас начали делать повторные тесты.

Также сообщалось о заразившихся медиках, работающих в городе Игналина, в поликлинике вильнюсского микрорайона Шешкине.

Половина заболевших – моложе 40 лет

По имеющимся данным, 49% заболевших в стране – люди моложе 40 лет.

«Самый высокий процент заболеваемости – до 40 лет, однако сейчас уже немалый процент между 40 и 60 годами: около 40%. Старше 60 лет остается самый низкий процент», – сказала Д. Размувене.

В группе детей до 16 лет болеет 3%.

Заболеваемость среди мужчин и женщин примерно одинаковая: 52% мужчин и 48% женщин.

По словам эпидемиолога, состояние больных – средней тяжести или лёгкое.

В Литве установлено 290 случаев коронавируса, четыре человека умерло, один выздоровел.

1
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600
1 Цепочка комментария
0 Ответы по цепочке
0 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
1 Авторы комментариев
Вальдас Авторы недавних комментариев
Новые/ Nauji Старые/ Seni Большинство проголосовавших
Вальдас
Гость
Вальдас

А некоторые литовские СМИ печатают фейковые сообщения о том что Китай и особенно Россия провезли ненужную аппаратуру. Вот как поварачивается язык, сами ни на что не способны, лишь стоять с протянутой рукой, да стараются , но не способны были обеспечить хотя бы врачей всем необходимым и так злорадствовать , что… Читать далее/ Toliau

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-03-26 18:17
wpdiscuz   wpDiscuz