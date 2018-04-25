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TOP,Новости,Общество

В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

  • Фото из открытых источников

В первом месяце этого года в Литве вновь фиксировалась положительная миграция – в январе в страну приехало на 628 человек больше, чем уехало, сообщил в понедельник Департамент статистики.

По его данным, в первый месяц этого года в Литву прибыло 4050 человек, а уехало 3422 человека.

Немногим более половины – 56,2% – прибывших составили граждане Литвы, большинство уехавших – 70,8% – также литовские граждане.

По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Томаса Шяудвитиса, положительный баланс миграции в краткосрочном периоде отчасти решает проблему нехватки рабочих рук. 

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«Предприятия могут нанять больше работников, это позволяет им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности», – комментировал BNS  Т. Шяудвитис.

«Много иммигрантов – обычно это иностранцы – трудоустраивается в транспортном и строительном секторах», – добавил он.

По словам экономиста, нынешний положительный баланс миграции не обязательно решает многолетние демографические проблемы Литвы – сокращение население и старение общества. 

«Не ясно, интегрируются ли прибывшие иностранцы в литовское общество и долго ли пробудут в Литве, будет ли продолжатся такая интенсивная иммиграция иностранцев, поскольку от нее зависит развитие литовского транспортного сектора», – сказал экономист. 

Январь 2020 года стал двенадцатым месяцем подряд, когда иммиграция превышала эмиграцию. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался ровно год назад – в январе 2019 года в страну приехало на 68 человек меньше, чем уехало.

По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало почти на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировало 40 тыс., а эмигрировали – 29,2 тыс. человек.

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