В Литве в январе вновь фиксировалась положительная миграция

«Предприятия могут нанять больше работников, это позволяет им принять больше новых заказов и осуществлять более активное развитие. Однако рост иммиграции повышает предложение работников и возможно замедляет рост заработной платы в определенных сферах экономической деятельности», – комментировал BNS Т. Шяудвитис.

«Много иммигрантов – обычно это иностранцы – трудоустраивается в транспортном и строительном секторах», – добавил он.

По словам экономиста, нынешний положительный баланс миграции не обязательно решает многолетние демографические проблемы Литвы – сокращение население и старение общества.

«Не ясно, интегрируются ли прибывшие иностранцы в литовское общество и долго ли пробудут в Литве, будет ли продолжатся такая интенсивная иммиграция иностранцев, поскольку от нее зависит развитие литовского транспортного сектора», – сказал экономист.

Январь 2020 года стал двенадцатым месяцем подряд, когда иммиграция превышала эмиграцию. В последний раз негативный показатель миграции фиксировался ровно год назад – в январе 2019 года в страну приехало на 68 человек меньше, чем уехало.

По подсчетам Департамента статистики, в прошлом году в Литву приехало почти на 10,8 тыс. человек больше, чем уехало: иммигрировало 40 тыс., а эмигрировали – 29,2 тыс. человек.