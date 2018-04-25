В Литве вновь открылись нотариальные конторы

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Министерство юстиции приняло решение с 20 марта возобновить работу нотариальных контор, применять обязательные меры безопасности, в условиях карантина.

С пятницы в нотариальных конторах будут принимать только заранее регистрирующихся лиц.

«Нотариусы должны придерживаться всех средств безопасности, связанных с превенцией распространения коронавируса (COVID-19)», – сказал министр Эльвинас Янкявичюс.

В помещение нотариальной конторы могут заходить только сам нотариус, сотрудники конторы и представители сторон, заключающие сделку.

Ранее, риелторы и девелоперы жаловались на приостановку работы нотариусов, утверждая, что они не могут совершить сделки на десятки миллионов евро.

16 марта, после объявления в стране карантина было решено остановить работу нотариальных контор.