В Литве впервые обнаружен дельта-штамм коронавируса из Индии (дополнено)

В целом в Литве проведено 12 тыс. 220 исследований последовательности ДНК вируса и обнаружено 8268 случаев «британского» штамма, 13 случаев южноафриканского штамма, 211 случаев штамма B.1.620, шесть случаев бразильского штамма и один случай дельта-штамма.

Дельта-штамм был завезен в Литву aиз Узбекистана – НЦОЗ

Впервые обнаруженный в Литве дельта-штамм коронавируса из Индии выявлен у человека, который приехал из Узбекистана, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Как утверждает центр, COVID-19 у этого человека установлен при профилактической проверке и во время изоляции.

«У нас есть вся цепочка (контактов — ред.) после приезда человека в Литву, мы знаем, где и как он изолировался. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с администрацией предприятия, на которое приехал работать человек», — говорит директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

С учетом ситуации, которая наблюдается в связи с распространением дельта-штамма в других странах, НЦОЗ принял решение принять дополнительные меры безопасности — на COVID-19 будут проверены работники предприятия, на которое приехал работать заразившийся, хотя во время эпидемиологической проверки установлено, что у них не было контакта с больным.

Также сейчас устанавливаются люди, которые сидели в самолете рядом с больным, им будет рекомендовано сделать тест на COVID-19.

По данным NVSC, человек, у которого подтвержден дельта-штамм, прилетел в Вильнюс самолетом 31 мая и сразу уехал в Клайпеду, где изолировался.

COVID-19 был выявлен у него 2 июня, однако симптомов он не ощущал.

Всемирная организация здравоохранения отнесла впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм вируса к вызывающим обеспокоенность штаммам.