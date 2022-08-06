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В Литве впервые пройдет международный фестиваль военных оркестров

Фото kariuomene.lt

В Литве в конце августа впервые пройдет международный фестиваль военных оркестров, сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.

В пресс-релизе сообщается, что в честь Дня свободы 27-28 августа на Кафедральной площади в Вильнюсе пройдет уникальный фестиваль „Military Tattoo Lithuania 2022“.

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Фестиваль посвящен обществу Литвы, это благодарность за общественную поддержку ВС Литвы и союзников по НАТО, отмечается в пресс-релизе.

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