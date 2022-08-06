В Литве впервые пройдет международный фестиваль военных оркестров

В Литве в конце августа впервые пройдет международный фестиваль военных оркестров, сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.
В пресс-релизе сообщается, что в честь Дня свободы 27-28 августа на Кафедральной площади в Вильнюсе пройдет уникальный фестиваль „Military Tattoo Lithuania 2022“.
|
|
Фестиваль посвящен обществу Литвы, это благодарность за общественную поддержку ВС Литвы и союзников по НАТО, отмечается в пресс-релизе.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено