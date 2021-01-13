В Литве временно останавливают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

В Литве останавливается прививка вакциной одной из партий от BioNTech и Pfizer в связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.
«Минздрав был информирован о том, что 12 января, возможно, была нарушена цепочка заморозки во время транспортировки, когда доставляли вакцину двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координирующие центры: в Каунасскую клинику Литовского университета наук о здоровье и в Республиканскую Панявежскую больницу», – говорится в сообщении.
Министерство сообщает, что срочно информировало координаторов об остановке вакцинацией из этой партии.
«Государственной службе по контролю над лекарствами поручено до вечера среды расследовать, повлияло ли колебание температур во время транспортировки на вакцину. Данные министерства переданы представительству компании Pfizer в Литве с тем, чтобы производитель представил вывод о то том, повлияли ли колебания температуры на качество вакцины», – сообщило министерства.
В упомянутой партии было 4680 доз вакцины от COVID-19: по 2340 доз вакцины Каунасскому и Паняжевскому регионам.
По предварительной оценке представительства Pfizer в Литве, отклонения температуры при транспортировке было в допустимых пределах, и не повлияло на вакцины.