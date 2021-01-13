В Литве временно останавливают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

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В Литве останавливается прививка вакциной одной из партий от BioNTech и Pfizer в связи с нарушением цепочки заморозки во время транспортировки, сообщило в среду Министерство здравоохранения Литвы.

«Минздрав был информирован о том, что 12 января, возможно, была нарушена цепочка заморозки во время транспортировки, когда доставляли вакцину двух фармкомпаний BioNTech и Pfizer в координирующие центры: в Каунасскую клинику Литовского университета наук о здоровье и в Республиканскую Панявежскую больницу», – говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что срочно информировало координаторов об остановке вакцинацией из этой партии.