В Литве вступает в силу паспорт возможностей

Обладатели

* Переболевшие смогут получить паспорт возможностей в том случае, если с момента выявления болезни прошло менее 180 дней, а заболевание было подтверждено результатом теста ПЦР или антигенного теста.

* Привитые смогут получить документ спустя неделю после второй дозы вакцины Pfizer, Moderna или через четыре недели после вакцинаций прививкой Johnson & Johnson (ею прививают лишь одной дозой), после получения первой дозы AstraZeneca (в последнем случае необходима вторая прививка спустя не более чем 12 недель после первой дозы).

* Проверяющиеся люди смогут пользоваться паспортом возможностей с момента взятия мазка.

* Паспорт возможностей без дополнительного тестирования также будет выдаваться детям до 16 лет.

Возможности

* Обладатели паспортов смогут бывать внутри ресторанов, кафе, игорных домов, баров и прочие места отдыха внутри помещений, за исключением ночных клубов.

* Бани, бассейны сможет ходить неограниченное количество людей.

* Будут впускать до 2 тыс. зрителей на улице и до 500 зрителей в закрытых помещениях, однако организаторы должны обеспечить, чтобы зрители не занимали более 75% сидячих мест.

*В личных праздниках могут принимать участие до 10 человек внутри и неограниченное количество на улице.

* Разрешаются занятия по неформальному обучению взрослых.

*Работники с паспортом смогут вернуться с удаленной работы на физические места работы как в общественном, так в частном секторе.

Выдача

* Паспорт возможностей будет доступен на интернет-сайте gpasas.lt. Чтобы его получить нужно будет подтвердить личность через электронный портал госуслуг. Тогда сформированный QR-код можно будет скачать и распечатать, либо сохранить на телефоне.

* Тем, у кого нет доступа к интернету, Реестровый центр обещает выдавать документ в местах обслуживания клиентов. Паспорт возможностей нужно будет обновлять еженедельно.

Проверки

* Ответственные лица будут проверять, если ли паспорт возможностей у посещающих кафе, рестораны, бассейны и прочие места. Они будут сверять выданные QR-коды с данными портала gpasas.lt. При подозрении они смогут потребовать документ удостоверение личности.

*Соблюдение бизнесом введенных требований будут проверять сотрудники полиции, Государственная продовольственно-ветеринарная служба, прочие инстанции.