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В Литве введен карантин: 22 важнейших указания и рекомендации

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В понедельник по всей территории Литвы введен двухнедельный карантин. BNS представляет важнейшие указания и рекомендации.

УКАЗАНИЯ 

* Запрещается въезд иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставки необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на работу и проживание в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО, До 23.59 часов среды остается возможность гражданам иностранных государств пересекать территорию Литвы транзитом. Ограничения не применяются в отношении движения товаров. 

* Гражданам Литвы также запрещается выезжать из страны, исключение, если они живут или работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы Литвы или у его уполномоченного лица. На территории Литвы передвижение не ограничивается. 

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* Пересечение границы возможно только на восьми пограничных пунктах. Границу можно пересечь в аэропортах, в государственном морском порту.

* Лица, возвращающиеся из иностранных государств, обязаны самоизолироваться на две недели. 

* На две недели обязательна остановка работы всех образовательных и воспитательных учреждений, за исключением детских садов для детей медработников, сотрудников спецслужб. Объявлены школьные каникулы, идет подготовка к ведению образовательного процесса удаленно. 

*Запрещается торговля в магазинах, за исключением магазинов пищевых продуктов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами. Аптеки обязаны избегать прямого контакта лиц. 

*Запрещена деятельность кафе, баров, ресторанов, за исключением услуги еды на вынос.  

* Запрещены все публичные мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах. 

* Запрещается заход круизных лайнеров в Клайпедский морской порт. 

* Публичным административным учреждениям запрещено оказывать услуги, которые не являются  необходимыми. 

* Запрещено посещение культурных, спортивно-развлекательных учреждений. 

* Запрещены занятия для детей, в центрах дневной занятости людей с недугом и пожилых людей.

* Запрещено посещение пациентов в больницах, за исключением малолетних и с разрешения врача, в социальных учреждениях, детских домах семейного типа, в домах группового и общественного проживания. Запрещено посещение заключенных.  

* Обязательно откладываются плановые операции, за исключением необходимой медпомощи, консультаций и прочих процедур в медучреждениях, которые не являются необходимыми, включая прививки, одонтологические услуги. 

*  Запрещается предоставлять услуги SPA, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты, казино, салонов игровых автоматов. 

* Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Накладывается обязательство дезинфицировать транспортные средства.  Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта. 

* Госсектор обязан обеспечить необходимые неотложные функции, отказавшись от услуг, не являющихся необходимыми. Это рекомендуется и частному сектору. 

 * Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин по соглашению самоуправлений и поставщиков услуг.

* Специалисты в сфере здравоохранения, медики должны быть доступны для работы, невзирая на их подчиненность.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

*  Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.  

*Рекомендуется вести безналичные расчеты. 

* Всем действующим в Литве религиозным общинам рекомендуется не организовывать религиозных обрядов, чтобы избегать скопления людей. 

Срок завершения карантина – полночь с 30 на 31 марта. 

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