В Литве введен карантин: 22 важнейших указания и рекомендации

* Пересечение границы возможно только на восьми пограничных пунктах. Границу можно пересечь в аэропортах, в государственном морском порту.

* Лица, возвращающиеся из иностранных государств, обязаны самоизолироваться на две недели.

* На две недели обязательна остановка работы всех образовательных и воспитательных учреждений, за исключением детских садов для детей медработников, сотрудников спецслужб. Объявлены школьные каникулы, идет подготовка к ведению образовательного процесса удаленно.

*Запрещается торговля в магазинах, за исключением магазинов пищевых продуктов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами. Аптеки обязаны избегать прямого контакта лиц.

*Запрещена деятельность кафе, баров, ресторанов, за исключением услуги еды на вынос.

* Запрещены все публичные мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах.

* Запрещается заход круизных лайнеров в Клайпедский морской порт.

* Публичным административным учреждениям запрещено оказывать услуги, которые не являются необходимыми.

* Запрещено посещение культурных, спортивно-развлекательных учреждений.

* Запрещены занятия для детей, в центрах дневной занятости людей с недугом и пожилых людей.

* Запрещено посещение пациентов в больницах, за исключением малолетних и с разрешения врача, в социальных учреждениях, детских домах семейного типа, в домах группового и общественного проживания. Запрещено посещение заключенных.

* Обязательно откладываются плановые операции, за исключением необходимой медпомощи, консультаций и прочих процедур в медучреждениях, которые не являются необходимыми, включая прививки, одонтологические услуги.

* Запрещается предоставлять услуги SPA, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты, казино, салонов игровых автоматов.

* Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Накладывается обязательство дезинфицировать транспортные средства. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

* Госсектор обязан обеспечить необходимые неотложные функции, отказавшись от услуг, не являющихся необходимыми. Это рекомендуется и частному сектору.

* Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин по соглашению самоуправлений и поставщиков услуг.

* Специалисты в сфере здравоохранения, медики должны быть доступны для работы, невзирая на их подчиненность.

РЕКОМЕНДАЦИИ

* Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

*Рекомендуется вести безналичные расчеты.

* Всем действующим в Литве религиозным общинам рекомендуется не организовывать религиозных обрядов, чтобы избегать скопления людей.

Срок завершения карантина – полночь с 30 на 31 марта.