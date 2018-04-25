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В Литве ВВП на душу населения в 2018 году составлял 81% среднего показателя ЕС

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в Литве в 2018 году составлял 81% среднего показателя Евросоюза (ЕС), показывают данные Евростата.

В 2018 году ВВП Литвы составлял 45,264 млрд евро, а на душу населения приходилось 16,2 тыс. евро ВВП, а с учётом этого показателя по стандарту покупательной способности – 24,4 тыс. евро, показывают обнародованные в четверг данные Евростата.

Показатель ВВП Латвии на душу населения составлял 69% среднего показателя ЕС, Эстонии –  82%. В 2018 году размер экономики ЕС достигал 15,9 трлн евро, на душу населения приходилась 31 тыс. евро.

По данным Евростата, в 2018 году в Вильнюсском регионе показатель ВВП на душу населения был на 17% выше среднего показателя по ЕС, а в регионе Центральной и Западной Литвы он был 66% среднего показателя.

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Часть ВВП, приходящаяся на одного работающего жителя, в Литве составляла 76% среднего показателя ЕС. В Вильнюсском регионе этот показатель был 98%, а в регионе Центральной и Западной Литвы он был 65%.

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