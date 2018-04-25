В Литве выявлен новый случай заболевания коронавирусом

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Новый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Панявежисе. Это 9 случай заболевания в стране, — подтвердил BNS советник премьер-министра Гедрюс Сурплис.

Первым о новом случае коронавируса сообщил портал jp.lt. По информации СМИ человек, инфицированный COVID-19, сейчас находится в Панявежской республиканской больнице. Мужчина недавно вернулся из Нидерландов.

«Его состояние действительно хорошее. Все с кем он контактировал нам известны. Он работал в Нидерландах », — сказал Арвидас Скорупскас, руководитель больницы.