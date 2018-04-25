В Литве выявлено 2 новых случая коронавируса

Мэр указал в фейсбуке, что в Клайпедскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.

«Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много», – пишет мэр.

Еще один случай коронавируса в Вильнюсе

«Сегодня, 14 марта, в Литве подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в сообщении минздрава.

Сообщается, что мужчина вернулся из Италии. В данный момент он изолирован и находится на лечении клинике Сантарос.

Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.

В список стран повышенного риска, куда гражданам Литвы ездить не рекомендуется ездить, находятся Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.