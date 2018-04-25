В Литве выявлено еще 16 случаев коронавируса, совокупное количество – 203

Во вторник в Литве было выявлено еще 16 случаев нового коронавируса, их совокупное число в стране выросло до 203, сообщило Министерство здравоохранения.

По информации ведомства, 10 случаев было выявлено в Каунасе: три из них на мобильном пункте – с этими пациентами уже связались, или свяжутся в ближайшее время, чтобы инструктировать. Другие семь зараженных – иностранцы.

Четыре случая выявлены в Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем: трое лиц изолированы и находятся на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице, одно находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.

Два случая выявлены в лаборатории Шяуляйской Республиканской больнице. Оба человека изолированы и находятся на лечении в той же больнице.