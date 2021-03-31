В Литве выявлено еще 215 случаев британской мутации, новых случаев штамма из ЮАР нет

В Литве выявлено еще 215 новых случаев британского штамма коронавируса, с пятницы новых случаев южноафриканского штамма не обнаружено, сообщила Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем.
По результатам исследования в 186 мазков в лаборатории Вильнюсской клинике «Сантарос» было обнаружено 107 случаев британского штамма, по данным нацлаборатории, этот штамм составляет уже более половины проб, взятых в Вильнюсе, а также более трех четвертей проб из Алитуса и Утяны на этой неделе.
В Лаборатории Каунасской клиники исследованы 172 образца, 108 из них случаи британского штамма.
В целом в Литве, в рамках проекта отслеживания последовательности ДНК, был проведен анализ 2115 проб, при этом было обнаружено 519 случаев британского штамма и 5 случаев южноафриканского штамма COVID-19.
Эксперты заявляют, что южно-африканский штамм вызывает опасность, поскольку вероятность заразиться им больше даже после прививки или после того, как человек переболел другими штаммами. Британский штамм быстрее распространяется, вызывая большую смертность.