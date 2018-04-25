В Литве выявлены еще 16 случаев коронавируса , общее число 99

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В субботу вечером министерство здравоохранения сообщило, что в Литве выявлено еще 16 случаев коронавируса, в результате чего их общее число достигло 99.

В Вильнюсе было выявлено пять новых случаев коронавируса, в том числе человек, работающий в Вильнюсском бюро общественного здоровья, и врач Вильнюсской университетской клиники Сантарос, работающий в Семейном центре.

Третий человек заразился от родственников, вернувшихся из Германии. Собирается информация о двух лицах, которые прошли исследование в мобильном пункте.

Восемь случаев коронавируса были зарегистрированы в Каунасе. Люди вернулись из Норвегии и Австрии, а пара средних лет контактировала с сыном, вернувшимся из Великобритании. Еще три случая выявлены на мобильном пункте, их данные уточняются.

Три случая коронавируса были выявлены в Клайпеде, при этом один человек прибыл из Соединенного Королевства, а другие были местными, в обоих случаях вирус был выявлен медиками.

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмярге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.