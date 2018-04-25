В Литве выявлены еще 19 случаев коронавируса , всего 179

В понедельник в Литве выявлено еще 19 случаев коронавируса, в результате чего общее число заболеваний достигло 179, сообщило Министерство здравоохранения.
По сообщению Минздрава, 15 последних случаев COVID-19 были диагностированы Национальной лабораторией общественного здравоохранения. Два человека были изолированы и проходят лечение в Панявежской больнице, один из них уже был идентифицирован как местное заражение , в другом случае — детали уточняются. 12 случаев были выявлены из образцов, взятых в мобильных точках Вильнюса, их информация обновляется. Еще один подтвержденный случай коронавируса из Вильнюса — уточняется.
Два других случая были обнаружены в лаборатории Каунасской клиники, один из образцов был получен на мобильной станции Каунаса, информация уточняется.
Оставшиеся два случая были диагностированы в лаборатории Клайпедской университетской больницы. Один случай ввозной, маршрут человека пролегал через Турцию, Мексику, Панаму и Латвию. Второй случай — местный — человек работает в больнице Клайпедского университета (не врач).
Новые результаты из Лаборатории Клиники Сантары все еще ожидаются.
Все случаи будут предметом эпидемиологических исследований.
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