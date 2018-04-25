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В Литве выявлены еще один случай коронавируса, всего 34

Nuotrauka vilnius.lt

В среду вечером был подтвержден еще один случай коронавируса, в результате чего, общее число инфицированных достигло 34, сообщает Министерство здравоохранения.

В настоящее время человек находится в изоляции и проходит лечение в клинике Сантарос в Вильнюсе.

По предварительным данным, человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Нидерландах.

Лина Бушинскайте, пресс-секретарь министра здравоохранения, сообщила BNS, что, после получения жалоб от пациентов или их родственников, было принято решение не раскрывать пол или возраст пациента.

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«Мы публикуем информацию, которую можем. И мы, и медицинский персонал жалуются на пациентов или их родственников, поэтому было решено опубликовать информацию, которую мы можем — место лечения, откуда человек вернулся в страну, если он заразился в Литве, — называем местным (заражение произошло внутри страны) », — сказал советник министра.

Она также сказала, что более подробная информация об эпидемиологических результатах — местах заражения — будет предоставлена ​​Национальным центром общественного здравоохранения.

Министерство заявило, что остальные восемь образцов отрицательны.

До настоящего времени все подтвержденные в Литве случаи были импортированы, за исключением одного подтвержденного в среду днем.

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