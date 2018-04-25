В Литве выявлены еще один случай коронавируса, всего 34

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В среду вечером был подтвержден еще один случай коронавируса, в результате чего, общее число инфицированных достигло 34, сообщает Министерство здравоохранения.

В настоящее время человек находится в изоляции и проходит лечение в клинике Сантарос в Вильнюсе.

По предварительным данным, человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Нидерландах.

Лина Бушинскайте, пресс-секретарь министра здравоохранения, сообщила BNS, что, после получения жалоб от пациентов или их родственников, было принято решение не раскрывать пол или возраст пациента.