В Литве выявлены еще один случай коронавируса, всего 34

В среду вечером был подтвержден еще один случай коронавируса, в результате чего, общее число инфицированных достигло 34, сообщает Министерство здравоохранения.
В настоящее время человек находится в изоляции и проходит лечение в клинике Сантарос в Вильнюсе.
По предварительным данным, человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов с пересадкой в Нидерландах.
Лина Бушинскайте, пресс-секретарь министра здравоохранения, сообщила BNS, что, после получения жалоб от пациентов или их родственников, было принято решение не раскрывать пол или возраст пациента.
«Мы публикуем информацию, которую можем. И мы, и медицинский персонал жалуются на пациентов или их родственников, поэтому было решено опубликовать информацию, которую мы можем — место лечения, откуда человек вернулся в страну, если он заразился в Литве, — называем местным (заражение произошло внутри страны) », — сказал советник министра.
Она также сказала, что более подробная информация об эпидемиологических результатах — местах заражения — будет предоставлена Национальным центром общественного здравоохранения.
Министерство заявило, что остальные восемь образцов отрицательны.
До настоящего времени все подтвержденные в Литве случаи были импортированы, за исключением одного подтвержденного в среду днем.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę