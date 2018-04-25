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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

В Литве выявлены еще три случая коронавируса, всего 25

Nuotrauka lrv.lt

По состоянию на вечер вторника было выявлено три новых случая коронавируса, и в общей сложности в стране на данный момент инфицированы 25 человек.

Министерство здравоохранения сообщило, что эти лица изолированы и проходят лечение в клинике Сантарос, в Вильнюсе.

Все три случая импортированы — пациенты недавно вернулись из-за рубежа, посетив такие страны как Бельгия, Швейцария, Франция, Великобритания, Куба.

По информации клиник Сантары, молодой человек вернулся из-за границы 15 марта, после посещения Брюсселя, Женеве, Мерибеля. 16 марта он почувствовал себя плохо и 17 марта был направлен в Центр инфекционных заболеваний.

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Молодая женщина почувствовала себя плохо 10 марта, а 17 марта прилетев из Лондона, пошла в клинику Сантарос.

Женщина средних лет находилась на Кубе с 24 февраля по 8 марта. 13 марта у нее начался сильный кашель, лихорадка, а 17 марта она обратилась в больницу.

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