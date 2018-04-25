В Литве выявлены еще три случая коронавируса, всего 25

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По состоянию на вечер вторника было выявлено три новых случая коронавируса, и в общей сложности в стране на данный момент инфицированы 25 человек.

Министерство здравоохранения сообщило, что эти лица изолированы и проходят лечение в клинике Сантарос, в Вильнюсе.

Все три случая импортированы — пациенты недавно вернулись из-за рубежа, посетив такие страны как Бельгия, Швейцария, Франция, Великобритания, Куба.

По информации клиник Сантары, молодой человек вернулся из-за границы 15 марта, после посещения Брюсселя, Женеве, Мерибеля. 16 марта он почувствовал себя плохо и 17 марта был направлен в Центр инфекционных заболеваний.