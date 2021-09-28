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В Литве задержаны иностранцы, незаконно переправлявшие мигрантов из Ирака

Фото pasienis.lt

В Литве в понедельник задержаны незаконно переправлявшие мигрантов из Ирака граждане Великобритании, Турции и Германии, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Согласно сообщению, иракцы попросили убежища в Латвии, покидать которую у них не было права.

В понедельник вечером дорожные полицейские доставили на Калварийскую погранзаставу автомобиль Ford Mondeo с германскими номерами, а также его водителя — гражданина Турции, у которого есть вид на жительство в Литве. 

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Турок вез четырех иракцев и был задержан на территории Калварийского самоуправления, здесь же задержан и англичанин, управлявший автомобилем VW Passat с австрийскими номерами, который вез трех иракцев. 

Еще четырех иракцев вез и немец, управлявший автомобилем Audi A4 с германскими номерами, он был задержан в Пасвальском районе. 

Всех иракцев планируется вернуть Латвии, где они попросили убежища, между тем турок, англичанин и немец взяты под арест, в их отношении начаты досудебные расследования в связи с незаконной переправкой людей через госграницу. 

В выходные в Литве также было задержано 13 таких покинувших Латвию иракцев, которые намеревались попасть в Западную Европу. 

В ночь на субботу в Пасвальском районе задержан имеющего вид на жительство в Польше гражданин Азербайджана и гражданка Польши. Они везли девять иракцев на автомобилях  Mercedes Benz S500 с российскими номерами и Lexus с польскими номерами. 

 В воскресенье вечером в Калварийском самоуправлении задержали гражданина Грузии, управлявшего Opel Zafira с польскими номерами. Он вез в Польшу четырех иракцев. 

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