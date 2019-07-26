В Литве зафиксировали вспышку клещевого энцефалита

Фото BFL/Томаса Урбялениса

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В Литве трое членов одной семьи заболели клещевым энцефалитом, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Литвы (NVSC).

Эпидемиологическая диагностика показала, что самих переносчиков в очаге заболевания нет. Однако семья разводит коз и потребляет сырое козье молоко и молочные продукты собственного приготовления. Предполагается, что люди могли заразиться вирусом через сырое козье молоко.

Специалисты объясняют, что клещевой энцефалит может передаваться не только при укусе зараженного клеща, но и при употреблении сырого или непастеризованного молока коз, овец и реже коров.

Чтобы избежать клещевого энцефалита, желательно не употреблять в пищу сырое козье молоко или продукты из него. При кипячении молока вирус клещевого энцефалита умирает в течение двух минут, а при температуре плюс 70 градусов — в течение пяти минут.

Наиболее эффективной мерой против клещевого энцефалита является вакцинация.

В этом году, в период с января по июнь, было зарегистрировано больше случаев клещевого энцефалита, чем в аналогичном периоде предыдущего года, — всего 99, а в прошлом году 61.

Клещевой энцефалит является одной из самых серьезных инфекций центральной нервной системы. Симптомы обычно появляются в период от семи до 14 дней. Начинается заболевание как грипп. Обычно после появления первых симптомов развивается вторая волна заболевания — высокая температура, вирус попадает в мозг и вызывает воспаление.

У десяти процентов перенесших инфекцию встречаются остаточные явления в виде паралича, судорог, нарушения координации.

Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют делать прививки, при выезде в лес принять дополнительные меры предосторожности — одевать светлую одежду с длинными рукавами, длинные брюки, шапку, применять репелленты.