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TOP,Новости,Общество

В Литве запрещен лов лососи и кумжи

Фото pixabay.com

С пятницы в Литве запрещена лимитированная до этого ловля лосося и кумжи (другое название лососевая форель), сообщил Департамент охраны окружающей среды. 

Этот запрет будет действовать до 25 декабря.

Это делается для того, чтобы идущие на нерест лососевые были защищены от браконьеров. 

Департамент охраны окружающей среды утверждает, что повысил готовность сил и призвал присоединиться к этой инициативе сотрудников полиции, Службы охраны госграницы Литвы, Службы общественной безопасности и прочих должностных лиц. 

За незаконную ловлю лососи и кумжи предусмотрен штраф до 550 евро с конфискацией приспособлений для ловли, также применяется базовая расценка расчета ущерба в 970 евро. 

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