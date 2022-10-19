В Литве заработала линия эмоциональной помощи украинцам

«Безусловно, спасающимся от войны украинцам нужна не только материальная, но и эмоциональная помощь. И лучше всего, чтобы она была оказана профессионально, на родном языке, поэтому создана линия эмоциональной поддержки, в которой работают профессиональные психологи из Украины», — сказал глава вильнюсского офиса Международной организации по миграции Эйтвидас Бингялис.

В сентябре Литовское отделение МОМ совместно с украинским отделением и партнерами организовала обучение для 145 специалистов в области психического здоровья из Украины. Они проходили обучение оказанию психологической помощи людям в условиях войны, а своим опытом делились специалисты из Грузии.

Опрос МОМ, проведенный в Украине, показал, что 31% переселенных внутри страны лиц хотели бы получить эмоциональную поддержку.

По данным Департамента статистики, с начала войны в Литву прибыло 68,3 тыс. беженцев из Украины.

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