Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Литве зарегистрирована новая политическая партия — Национальное объединение (НО) во главе с философом Витаутасом Раджвиласом.

Минюст информировал BNS, что партия зарегистрирована в Реестровом центре в среду.

НО было создано 7 марта в Вильнюсе, его председателем избран философ В. Раджвилас.

Создатели партии подчёркивают важность национальной идентичности и ценностей христианской цивилизации, высказываются против углубления интеграции Евросоюза.

С НО в Литве теперь зарегистрировано 27 политических партий.

На выборах в Европарламент в прошлом году общественный комитет В. Раджвиласа набрал 3,17% голосов.