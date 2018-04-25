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В Литве зарегистрирована новая политическая партия — Национальное объединение

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Литве зарегистрирована новая политическая партия — Национальное объединение (НО) во главе с философом Витаутасом Раджвиласом.

Минюст информировал BNS, что партия зарегистрирована в Реестровом центре в среду.

НО было создано 7 марта в Вильнюсе, его председателем избран философ В. Раджвилас.

Создатели партии подчёркивают важность национальной идентичности и  ценностей христианской цивилизации, высказываются против углубления интеграции Евросоюза.

С НО в Литве теперь зарегистрировано 27 политических партий.

На выборах в Европарламент в прошлом году общественный комитет В. Раджвиласа набрал 3,17% голосов.

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