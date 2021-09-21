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В Литве зарегистрировано 3 тыс. нелегальных мигрантов, 2,8 тыс. из них попросили убежища

Nuotrauka Vidaus reikalų ministerija/ facebook.com

В Литве зарегистрировано 2962 нелегальных мигранта, 2,8 тыс. из них попросили убежища, сообщило во вторник Министерство внутренних дел. 

512 остались незарегистрированными, так как отказались и не подали прошений о предоставлении убежища. Остались незарегистрированными и больные COVID-19, а также находящиеся на карантине мигранты. 

Из Литвы в страны происхождения возвращено 164 мигранта, часть их уехала по собственному желанию, воспользовавшись финансовой помощью, или была выслана. Сейчас еще 55 мигрантов изъявили желание добровольно вернуться в страну происхождения. 

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