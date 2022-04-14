В Литве зарегистрировано 45 тыс. беженцев из Украины

В Литве зарегистрировано почти 45 тысяч беженцев из Украины, 18,6 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают данные Департамента статистики, опубликованные в четверг.

За прошедшие сутки о своем прибытии в регистрационные пункты или подразделения Департамента миграции заявили 580 человек, в том числе 493 несовершеннолетних и 50 детей в возрасте до шести лет.

Примерно треть всех прибывших украинцев, то есть 14,5 тыс. зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, почти 6,3 тыс. — в Каунасском центре, в центрах Клайпеды и Алитуса зарегистрировано 4,9 тыс. и 4,5 тыс. мигрантов соответственно, в Шяуляйском центре регистрации — 2,3 тыс.

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