Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В Литве зарегистрировано 48,8 тыс. военных беженцев из Украины, 19,6 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

За минувшие сутки в регистрационных центрах или подразделениях Департамента миграции прибытие декларировали 520 человек, из них 154 несовершеннолетних, 40-а детям еще не исполнилось шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 350 человека, в последнее время он остается стабильным.

Около трети всех прибывающих украинцев, т. е. 16,1 тыс., зарегистрировано в Вильнюсском регистрационном центре, 7 тыс. человек. — в Каунасском центре, в Клайпедском и Алитусском центрах зарегистрировано 5,5 и 4,8 тыс. человек соответственно.

5,3 тыс. прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 14,6 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет. Еще 2,2 тыс. — люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,7 млн человек, но они не покинули страну.

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