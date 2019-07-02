В Литве засуха объявлена ​​в национальном масштабе

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Гидрометеорологическая служба Литвы объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, сообщило Министерство окружающей среды во вторник.

Критериями такой засухи являются сделанные в понедельник расчёты, сравнивающие фактический и самый низкий средний многолетний уровень воды.

Установлено, что уровень воды в 28 из 48 станций измерения уровня воды был ниже или равен самому низкому среднему многолетнему уровню теплой воды.

Гидрологическая засуха на национальном уровне объявляется, когда уровень бывает ниже на половине станций.

От засухи и жары больше всего пострадали река Шешувис близ Скиргайлай, канал Санжилес у Бярнатоняй, Нямунас близ Панямуне и Нярис у Йонавы. Уровни воды на измерительных станциях там были на 20-30 см ниже среднего.

По прогнозам Гидрометеорологической службы в ближайшем будущем ожидается более прохладная с небольшими дождями погода.

В пятницу и субботу ожидаются более продолжительные и обильные осадки, но пока рек и озер это сильно не коснётся, уровень воды изменится незначительно.