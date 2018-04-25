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TOP,Новости,Общество

В Литве завершились «Островецкие учения»

Фото МВД

В пятницу завершились продолжавшиеся четыре дня учения по гражданской обороне, предназначенные для того, чтобы научиться реагировать на возможный инцидент на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Беларуси, расположенной недалеко от литовской границы.  

Учения начались во вторник с проверки систем оповещения населения – в стране выли сирены, жители получили СМС-сообщения на свои мобильные телефоны о проведении учений, информацию о том, как себя вести в случае аварии, давали национальное радио и телевидение.

В среду в Швянчёнском и Вильнюсском районах отрабатывалась эвакуация жителей из зараженных радиацией территорий, раздавались таблетки йода, имитировалась санитарная обработка жителей, в четверг были проведены воздушная радиологическая разведка и наземная разведка.

В учениях было задействовано около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов – в общей сложности 24 учреждения.

В ходе учений проверялось, как учреждения страны готовы к реагированию и выполнению некоторых функций, какие были им предписаны обновленным Государственным планом защиты населения.

Поскольку сценарий учений не был согласован с Вильнюсским городским самоуправлением, столичные должностные лица в них не участвовали.

Правительство Литвы заявляет, что БелАЭС строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь такую ​​критику отметает.

BNS
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