В Литве зажгли «свечи памяти» на могилах советских солдат Великой Отечественной войны

Фото Посольства РФ в Литве

Ветераны, общественники, поисковики ассоциации военной истории «Забытые солдаты» зажгли во вторник свечи на могилах советских солдат, погибших в 1941 году на территории Литвы в первые часы и дни Великой Отечественной войны, а также в 1944-1945 годах при освобождении литовской земли от фашистов. Как рассказал ТАСС руководитель организации «Забытые солдаты» Виктор Орлов, эта акция ежегодно проводится 22 июня уже более десяти лет.

«В четыре утра, в тот час, когда 80 лет назад мирную тишину взорвали первые выстрелы, в любую погоду мы собираемся на Воинском мемориале в Вильнюсе — самом большом в Литве захоронении советских воинов», — отметил он.