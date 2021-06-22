Ветераны, общественники, поисковики ассоциации военной истории «Забытые солдаты» зажгли во вторник свечи на могилах советских солдат, погибших в 1941 году на территории Литвы в первые часы и дни Великой Отечественной войны, а также в 1944-1945 годах при освобождении литовской земли от фашистов. Как рассказал ТАСС руководитель организации «Забытые солдаты» Виктор Орлов, эта акция ежегодно проводится 22 июня уже более десяти лет.
«В четыре утра, в тот час, когда 80 лет назад мирную тишину взорвали первые выстрелы, в любую погоду мы собираемся на Воинском мемориале в Вильнюсе — самом большом в Литве захоронении советских воинов», — отметил он.
Специально из Каунаса для участия в акции на главном в стране мемориале прибыли представители ассоциации. С собой они привезли сто свечей — символический вклад каунасских ветеранов. В своем городе они также зажгли свечи, возложили цветы. На мемориале в Вильнюсе был зажжен Вечный огонь, который теперь местные власти не поддерживают, он горит только по специальным заказам. Под гитару собравшиеся спели военные песни.
Затем состоялось возложение венков и цветов представителями ветеранских, общественных организаций, посольства РФ. Посол России в Литве Алексей Исаков пригласил собравшихся почтить павших минутой молчания.
“В Литве зажгли «свечи памяти» на могилах советских солдат Великой Отечественной войны”
Вечная память героям-осободителям от фашистской чумы! Люди, будьте бдительны: эта зараза подобна вирусу и может нанести вред человечеству, приняв любую личину.