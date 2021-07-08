TOP,Новости,Приграничье

В Литве ждут больше сотрудников Frontex

Фото vrm.lrv.lt

В связи со значительным ростом нелегальной миграции из Беларуси, в Литву должны прибыть больше сотрудников Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex, заявила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите. 

«Как известно, их в Литву прибыло уже 30. Еще планируется пополнение», – сказала в четверг радиостанции LRT старший советник президента по вопросам внешней политики А. Скайсгирите. 

реклама

Точное число она не назвала. 

Frontex решило направить в Литву 30 представителей еще до пика кризиса с мигрантами, который был достигнут на минувшей неделе, когда в страну за сутки из Беларуси прибывали более ста нелегальных мигрантов. 

По словам А. Скайсгирите, президент на последнем саммите ЕС поднимал вопрос миграции из Беларуси, и «действительно получил поддержку и понимание» в этом вопросе. 

По ее словам, греческий премьер Кириакос Мицотакис на заседании Совета руководителей ЕС отозвался на просьбы Литвы о помощи и сказал, что Греция могла бы поделиться опытом в управлении миграционным кризисом. 

Сама Греция в середине минувшего десятилетия столкнулась с огромной волной миграции, когда просители убежища из стран Ближнего Востока массово хлынули в страну через Средиземное море. 

«Мы ждем помощь от всех, и, конечно, это следует делать как можно быстрее», – сказала А. Скайсгирите.

В Литву из Беларуси в этом году попали уже более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, что более чем в десять раз больше, чем за весь минувший год. 

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.