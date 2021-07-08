В Литве ждут больше сотрудников Frontex

Точное число она не назвала.

Frontex решило направить в Литву 30 представителей еще до пика кризиса с мигрантами, который был достигнут на минувшей неделе, когда в страну за сутки из Беларуси прибывали более ста нелегальных мигрантов.

По словам А. Скайсгирите, президент на последнем саммите ЕС поднимал вопрос миграции из Беларуси, и «действительно получил поддержку и понимание» в этом вопросе.

По ее словам, греческий премьер Кириакос Мицотакис на заседании Совета руководителей ЕС отозвался на просьбы Литвы о помощи и сказал, что Греция могла бы поделиться опытом в управлении миграционным кризисом.

Сама Греция в середине минувшего десятилетия столкнулась с огромной волной миграции, когда просители убежища из стран Ближнего Востока массово хлынули в страну через Средиземное море.

«Мы ждем помощь от всех, и, конечно, это следует делать как можно быстрее», – сказала А. Скайсгирите.

В Литву из Беларуси в этом году попали уже более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов, что более чем в десять раз больше, чем за весь минувший год.

Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.