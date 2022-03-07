В Литву дополнительно прибудут 400 американских военных — Блинкен

Эта дислокация дополнительного контингента повысит число американских военных в Литве примерно до тысячи человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде в Швенчёнисском районе дислоцировано около 500 американских военных. Американское военное руководство, побывавшее здесь в воскресенье, заявило, что эти военные получат подкрепление в виде системам противовоздушной обороны малой дальности и самоходных артиллерийских систем.

Американцы также разместили истребители F-35 на авиационной базе в литовском Шауляй, а в стране несут службу Силы спецопераций США.

«У США есть обязательства в рамках Пятой статьи НАТО, – сказал Блинкен. – Это обязательство сакрально».

«Никто не должен сомневаться в нашей готовности, ни у кого нет сомнений в нашей решимости», – добавил он.

Ротация американских батальонов в Литве осуществляется с 2019 года, ранее здесь размещался контингент в размере роты, но литовские официальные лица по-прежнему просят Соединенные Штаты о размещении в стране воинских подразделений на регулярной основе.

Блинкен сказал, что администрация США в настоящее время пересматривает присутствие своих военных по всему миру, в том числе и постоянное размещение.

«Мы все это регулярно пересматриваем и делаем это вместе с союзниками по НАТО», – отметил глава американской дипломатии.

По его словам, Литва понимает важность территориальной целостности и суверенитета, поскольку 50 лет жила в условиях советской оккупации.

Блинкен также заявил, что Россия пытается навредить литовской демократии и расколоть общество посредством кибернетических атак и дезинформационных кампаний.

«Это происходит потому, что свободное, открытое, жизнеспособное и процветающее общество, которое после конца советской оккупации создала Литва, показывает, что возможно, когда люди выбирают путь демократии, а не автократии», – сказал он.

Длящееся вторую неделю военное вторжение России в Украину усилила опасения по поводу возможного нападения на другие страны региона, включая на входящие в НАТО. Все же, должностные лица утверждают, что на данный момент нет данных о намерения России пойти на это.

Дополнительные контингенты в Литве в составе Международного батальона Сил передового базирования НАТО также разместили Германия, Нидерланды, Норвегия, другие государства.

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