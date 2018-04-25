В Литву доставили первую партию вакцины против гриппа

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Первые 50 тысяч доз вакцины против гриппа доставили в Литву. Об этом сообщила Государственная больничная касса при Министерстве здравоохранения Литвы.

«В настоящее время первая часть полученных вакцин против гриппа уже распределена по литовским лечебным учреждениям. Таким образом, скоро начнутся бесплатные прививки для людей из группы риска», – заявила заведующая отделом обеспечения здравоохранения Лина Рейнартене.

К группе риска относятся люди 65 лет и старше, беременные женщины, люди, живущие в учреждениях социального ухода, а также жители страны с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными и почечными заболеваниями, страдающие хроническими заболеваниями, связанными с иммунными механизмами, со злокачественными опухолями.

Кроме того, медицинские работники также вакцинируются за счет больничных касс.

Вскоре вакцины будут доставлены в национальные медицинские учреждения.

По ее словам, Фонд обязательного медицинского страхования приобрел более 144 тысяч доз четырехвалентной вакцины на случай заболевания гриппом в 2019-2020 годах. Это обошлось почти в 900 тысяч евро. Ожидается, что оставшаяся часть вакцины прибудет в конце октября.

Люди из группы риска, желающие сделать прививку, должны обратиться к своему лечащему врачу.

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа сообщает, что общий уровень заболеваемости гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе вырос.

Наименьший уровень заболеваемости был зафиксирован на административной территории Тельшяй, наибольший – на административной территории Каунаса.