В Литву доставлено еще полсотни афганцев, ожидается третий самолет – министр

Литва заботится о том, чтобы забрать из Афганистана помогавшим литовским военным переводчиков и других лиц. Для этого в Кабул направлено десять военных и один дипломат.

В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.

Они временно поселены в самоуправлении Расейнского района.

Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002–2021 годах, там служило около 5000 военных, они участвовали в операции «Несокрушимая свобода» под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: Международные силы поддержки безопасности (в 2002–2014 годах) и «Решительная поддержка» (в 2015–2021 годах).

Договоры с литовской армией в Афганистане были заключены у 115 переводчиков.

На минувшей неделе в Литву из Афганистана было перемещено шесть граждан этой страны: работавший водителем в представительстве Евросоюза в Кабуле афганец и члены его семьи.

Ранее сообщалось, что перемещения в Литву ожидает около 100 помогавших литовским военным переводчиков и членов их семей, опасающихся, что талибы могут попытаться с ними расправиться.