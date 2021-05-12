В Литву из Лондона за нарушения законов спецрейсом доставлены 22 литовца

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Из Соединенного Королевства (СК) в Литву за нарушения законов во вторник доставлены самолетов 22 литовца, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Как сообщают пограничники, литовцы в возрасте 20-51 года были доставлены спецрейсом из Лондона в Вильнюс около полудня, их сопровождали 70 сотрудников полиции СК.

После посадки самолета британские полицейские передали доставленных лиц литовским пограничникам, которые своим транспортом отвезли их на погранзаставу Вильнюсского аэропорта.

Проверка документов литовцев показала, что трех из них разыскивает литовская полиция — 38-летнего жителя Вильнюса полиция ищет из-за совершения преступления уже почти два года, а жителя Каунаса 20 лет и жителя Паневежиса 22 лет почти год ищут из-за уклонения от воинской службы.

Житель Вильнюса после допроса передан полицейскому конвою, а каунасец и паневежец получили повестки явиться в Службу воинской обязанности и комплектации.

Остальных доставленных спецрейсом отпустили, теперь им предстоит самоизолироваться на установленное время.

Как сообщает СОГГЛ, всех нарушителей закона перед вылетом из СК тестировали на COVID-19 — все тесты были отрицательные.