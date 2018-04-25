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В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 беларусам – МВД

Фото pixabay.com

В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 белорусским гражданам, сообщило Министерство внутренних дел в понедельник. 

Из этих лиц 268 уже в Литве, 62 попросили убежище. 

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 

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Это исключение применяется с 11 сентября. Для них обязательна самоизоляция для превенции распространения коронавируса. 

«Мы видим, что как количество выдаваемых разрешений, так и число прибывающих не растут так быстро, как это было сначала», –  отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене. 

Она отмечает, что белорусы оперативно получают разрешения, однако потоки небольшие. 

«Прибывшие граждане Беларуси могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут, что это для них безопасно», – сказала министр.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. 

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения. 

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве. 

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