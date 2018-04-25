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В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 581 гражданину Беларуси

Фото vrm.lrv.lt

В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 581 гражданину Беларуси, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД). 

188 из этих лиц уже в Литве, 38 белорусов попросили здесь убежища. 

Такое разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Такие разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. 

Это исключение применяется с 11 сентября. 

«Число прибывающих все время меняется, каждый день предоставляются разрешения приехать в Литву. Протесты не утихают, и люди принимают решение уехать из Беларуси. Однако эти люди смогут вернуться в свою страны, если им не будет угрожать опасность», — сказала для пресс-релиза министр ВД Рита Тамашунене. 

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. 

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения. 

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища — статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве. 

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