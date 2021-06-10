В Литву поступила большая партия вакцин, предлагают вакцинировать переболевших коронавирусом

Минздрав предлагает одной дозой вакцины вакцинировать людей, переболевших коронавирусом, для этого предусмотрены изменения в зарегистрированном проекте постановления правительства об условиях карантина.

«Министерство планирует этот процесс и готовится к вакцинации пациентов однократной дозой. Это будет сделано после внесения изменений в соответствующее законодательство », — заявила в четверг представитель министра здравоохранения Айсте Шукста.

Она добавила, что пока не может подробно комментировать детали.

Согласно проекту постановления, люди полностью вакцинированные, смогут неограниченное время пользоваться возможностями мягких условий карантина с паспортом возможностей, но после вакцинации должно пройти две недели.

Среди прочего, для переболевших и непривитых людей облегченные условия карантина будут действовать 210 дней вместо 180.

Министерство также предлагает продлить срок действия теста на антиген с 24 до 48 часов.

Информация ЛК по сообщению BNS