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В Литву поступила большая партия вакцин, предлагают вакцинировать переболевших коронавирусом

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson&Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения. 

Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 1,14 млн жителей или 40,9% населения. 

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Минздрав предлагает одной дозой вакцины вакцинировать людей, переболевших коронавирусом, для этого предусмотрены изменения в зарегистрированном проекте постановления правительства об условиях карантина.

«Министерство планирует этот процесс и готовится к вакцинации пациентов однократной дозой. Это будет сделано после внесения изменений в соответствующее законодательство », — заявила в четверг представитель министра здравоохранения Айсте Шукста.

Она добавила, что пока не может подробно комментировать детали.

Согласно проекту постановления, люди полностью вакцинированные, смогут неограниченное время пользоваться возможностями мягких условий карантина с паспортом возможностей, но после вакцинации должно пройти две недели.

Среди прочего, для переболевших и непривитых людей облегченные условия карантина будут действовать 210 дней вместо 180.

Министерство также предлагает продлить срок действия теста на антиген с 24 до 48 часов.

Информация ЛК по сообщению BNS

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