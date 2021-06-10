В Литву поступила большая партия вакцин, предлагают вакцинировать переболевших коронавирусом

В четверг в Литву поступило еще 18 тыс. доз вакцины Moderna и 9,4 тыс. доз вакцины Johnson&Johnson от COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.
Одной или двумя дозами вакцины в Литве уже привито 1,14 млн жителей или 40,9% населения.
Минздрав предлагает одной дозой вакцины вакцинировать людей, переболевших коронавирусом, для этого предусмотрены изменения в зарегистрированном проекте постановления правительства об условиях карантина.
«Министерство планирует этот процесс и готовится к вакцинации пациентов однократной дозой. Это будет сделано после внесения изменений в соответствующее законодательство », — заявила в четверг представитель министра здравоохранения Айсте Шукста.
Она добавила, что пока не может подробно комментировать детали.
Согласно проекту постановления, люди полностью вакцинированные, смогут неограниченное время пользоваться возможностями мягких условий карантина с паспортом возможностей, но после вакцинации должно пройти две недели.
Среди прочего, для переболевших и непривитых людей облегченные условия карантина будут действовать 210 дней вместо 180.
Министерство также предлагает продлить срок действия теста на антиген с 24 до 48 часов.
Информация ЛК по сообщению BNS