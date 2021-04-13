В Литву поступила первая партия вакцины Johnson & Johnson и 9,6 тыс. доз AstraZeneca

В Литву во вторник поступила первая партия вакцины от COVID-19 американского производителя Johnson & Johnson, в которой 4,8 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

Вакцинацию этой вакциной самоуправления начнут в ближайшее время, Литва заказала в общей сложности 700 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson.

Литва получила эту вакцину в тот самый день, когда сотрудники здравоохранения США призвали временно остановить прививки этой вакциной — пока проверяется связь между ней и редким образованием тромбов.

Вакцина, которая называется Janssen, отличается тем, что для сформирования иммунитета достаточно одной дозы.

Министерство здравоохранения напоминает, что в Литве зарегистрированы и используются четыре вакцины от COVID-19: Comirnaty (производитель BioNTech и Pfizer), Vaxzevria (AstraZeneca), Moderna (Moderna) и Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).

Во вторник в Литву поступила десятая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, в ней 9,6 тыс. доз.

Как сообщает Министерство здравоохранения, вакцина за несколько дней будет распределена между самоуправлениями.

На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 192,5 тыс. доз этой вакцины, на прививки использовано 170,2 тыс. доз.