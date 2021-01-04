В понедельник утром в Литву поступила третья партия вакцины от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.

Как сообщает Министерство здравоохранения, 20 тыс. 478 доз вакцины поступили в Литву из Германии в 9 часов утра и доставлены на склады Центра экстремальных ситуаций, где они помещены в специальные холодильники.

Минздрав намерен во вторник на пресс-конференции подробнее рассказать о третьей партии вакцины и о приоритетах вакцинации.

Об этом сообщила канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене на заседании парламентской Комиссии по правам людей с недугами.

По ее словам, во вторник вторую и третью партии вакцины намечается развезти по пяти главным больницам страны и продолжить вакцинацию медиков.

«С этой второй партией у нас будет около 30 тыс. доз вакцины. Планируется привить все больницы — их работников, а также скорую помощь, пациентов из групп самого высокого риска», — сказала Ю. Гребенковене.

По ее словам, позже, когда поступят следующие партии вакцин, планируется привить медиков, работающих на мобильных пунктах тестирования на коронавирус, пациентов и работников больниц по длительному уходу и домов опеки.

Первая партия вакцины в позапрошлые выходные была распределена между пятью основными больницами страны — началась вакцинация медиков, эта партия вакцины была израсходована в середине прошлой недели.

BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.