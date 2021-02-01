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В Литву поступила вторая партия вакцин Moderna, AstraZeneca — в конце недели

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В воскресенье вечером из Бельгии в Литву была доставлена партия вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

В ней – 3600 доз вакцины, сообщило Министерство здравоохранения.

Первая партия, состоявшая из 2400 доз вакцины Moderna, поступила 12 января. 

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Ими привиты работники мобильных пунктов и пунктов приема пациентов с жаром, работники и постояльцы учреждений социальной опеки.

Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 тыс. 323 человек, двумя дозами – 21 тыс. 102 человека. 

Первая партия вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Литву 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения. 

«У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится», – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене. 

Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.  

В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить  запланированное для ЕС количество доз на 30%. 

В литовском министерстве пока не обладают информацией об этом. 

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