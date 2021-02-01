В Литву поступила вторая партия вакцин Moderna, AstraZeneca — в конце недели

Ими привиты работники мобильных пунктов и пунктов приема пациентов с жаром, работники и постояльцы учреждений социальной опеки.

Литва также получает вакцину производства BionTech и Pfizer.

По данным Департамента статистики, в Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 71 тыс. 323 человек, двумя дозами – 21 тыс. 102 человека.

Первая партия вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca должна поступить в Литву 7 февраля, сообщило Министерство здравоохранения.

«У нас есть подтвержденные неделю назад графики. Первую партию мы надеемся получить 7 февраля, если ничего не изменится», – сказала в понедельник радиостанции LRT канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Европейское фармагентство в пятницу разрешило использование вакцины AstraZeneca для прививки взрослых граждан ЕС.

В воскресенье вечером глава Еврокомиссии сообщила, что компания согласилась увеличить запланированное для ЕС количество доз на 30%.

В литовском министерстве пока не обладают информацией об этом.