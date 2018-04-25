В Литву поступило 28 млн единиц средств защиты – представитель армии

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В Литву поступило 28 млн единиц различных средств защиты из 32 млн единиц заказанных, и это позволило обеспечить месячный резерв больницам в плане защиты от коронавируса, сообщают Вооруженные силы (ВС) Литвы.

«С конца марта и до сегодняшнего дня в Литву поступило 28 млн единиц различных средств защиты из партии почти 32 млн единиц (…). Все это количество позволило достичь поставленной цели, чтобы у лечебных учреждений был накоплен 30-дневный резерв средств защиты», — сказал на пресс-конференции в понедельник представитель ВС в Оперативном центре экстремальных ситуаций Министерства здравоохранения Ауримас Гущюс.

По его словам, договоры об обеспечении средствами защиты будут заключаться и в дальнейшем.

А. Гущюс сказал, что в понедельник будет разгружен и первый поезд со средствами защиты из Китая — до этого времени они доставлялись самолетами.