В Литву поступило еще 19,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Во вторник в Литву поступила 11-я партия вакцины от COVID-19 производителя AstraZeneca, в ней 19 тыс. 200 доз вакцины.

В течение нескольких дней они поступят в самоуправления, информировало Министерство здравоохранения.

На сегодняшний день Литва получила 202,1 тыс. доз вакцины Vaxzevria, а на прививки использовано 188,3 тыс.

Прививка вакциной Vaxzevria производится в два этапа, между дозами делается перерыв 4-12 недель.

Как отмечает Минздрав, если перерыв между дозами длиннее, то формируется больше антител и иммунитет выше, поэтому рекомендуется делать перерыв между дозами 12 недель.