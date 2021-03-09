В Литву прибыл дезинфицирующий робот, приобретенный Еврокомиссией

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В Литву прибыл приобретенный Еврокомиссией (ЕК) дезинфицирующий робот, во вторник он будет доставлен в Центральную вильнюсскую поликлинику, сообщило представительство ЕК в Литве.

Такие роботы предназначены для обеспечения стерильного климата в больницах и поликлиниках без создания риска для работников.