В Литву прибыл дезинфицирующий робот, приобретенный Еврокомиссией

В Литву прибыл приобретенный Еврокомиссией (ЕК) дезинфицирующий робот, во вторник он будет доставлен в Центральную вильнюсскую поликлинику, сообщило представительство ЕК в Литве.
Такие роботы предназначены для обеспечения стерильного климата в больницах и поликлиниках без создания риска для работников.
Робот использует для дезинфекции ультрафиолетовый свет, а не химические средства, поэтому персоналу не нужно быть в контакте с токсичными, опасными или агрессивными химическими веществами.
Робот управляется дистанционно, через мобильное приложение из другого помещения, не того, в котором проводится дезинфекция. Плату стандартного размера он дезинфицирует за 10 минут, за одну подзарядку он может дезинфицировать 18 палат.