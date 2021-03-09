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В Литву прибыл дезинфицирующий робот, приобретенный Еврокомиссией

Nuotrauka pixabay.com

В Литву прибыл приобретенный Еврокомиссией (ЕК)  дезинфицирующий робот, во вторник он будет доставлен в Центральную вильнюсскую поликлинику, сообщило представительство ЕК в Литве. 

Такие роботы предназначены для обеспечения стерильного климата в больницах и поликлиниках без создания риска для работников. 

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Робот использует для дезинфекции ультрафиолетовый свет, а не химические средства, поэтому персоналу не нужно быть в контакте с токсичными, опасными или агрессивными химическими веществами. 

Робот управляется дистанционно, через мобильное приложение из другого помещения, не того, в котором проводится дезинфекция. Плату стандартного размера он дезинфицирует за 10 минут, за одну подзарядку он может дезинфицировать 18 палат. 

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ЕК сообщает, что закупит для больниц ЕС 200 таких роботов, на это выделено до 12 млн евро в рамках  Мер срочной помощи ЕС. 

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