В Литву прибыл еще один поезд с кукурузой из Украины

В Литву прибыл пятый грузовой поезд из Украины, в котором находится около 1300 тонн кукурузы, сообщила BNS литовская государственная компания железных перевозок Lietuvos gelezinkeliai (LTG).
«Пятый поезд из Украины, который доставил около 1300 тонн кукурузы, уже прибыл в Литву. Сейчас он близок к Клайпеде», — сказала BNS представитель LTG по связям с общественностью Котрина Дзикарайте.
В Клайпедском порту перевалкой кукурузы будет заниматься одна из крупнейших стивидорных компаний Bega, которая ранее также обработала три партии кукурузы, доставленные из Украины.
Поезда с зерном из Украины отправляются в Шештокай на литовско-польской границе, где контейнеры перегружаются на другие ширококолейные платформы и далее они следуют в Клайпеду.
Груз перевозят дочерние предприятия группы LTG — LTG Cargo и LTG Cargo Polska вместе с партнерами.
Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может вывезти через свои порты около 20 млн тонн. зерна прошлогоднего урожая и обратились за помощью к Евросоюзу.
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