В Литву прибыл еще один поезд с кукурузой из Украины

В Клайпедском порту перевалкой кукурузы будет заниматься одна из крупнейших стивидорных компаний Bega, которая ранее также обработала три партии кукурузы, доставленные из Украины.

Поезда с зерном из Украины отправляются в Шештокай на литовско-польской границе, где контейнеры перегружаются на другие ширококолейные платформы и далее они следуют в Клайпеду.

Груз перевозят дочерние предприятия группы LTG — LTG Cargo и LTG Cargo Polska вместе с партнерами.

Из-за войны, развязанной Россией, Украина не может вывезти через свои порты около 20 млн тонн. зерна прошлогоднего урожая и обратились за помощью к Евросоюзу.

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