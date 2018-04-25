В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Э. Макрон

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Во время своего визита основное внимание он намерен уделить ситуации в Беларуси.

Президента Франции с первой леди встретил в Вильнюсском аэропорту Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, позже в резиденции президента Литвы прошла церемония приема.

Это первый визит президента Франции в Литву за почти двадцать лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвали Э. Макрона взять на себя роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Г. Науседа и Э. Макрон также намерены подробно обсудить отношения с Россией.

Накануне визита в Вильнюс Э. Макрон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад не признает из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Представители Э. Макрона сообщили, что он встретится с Вильнюсе со С. Тихановской.

Президент Франции проведет в Литву два дня. Во вторник он посетит служащих в Рукле в составе батальона НАТО французских военных.