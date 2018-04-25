В Литву прибыл шестой конвой из Польши с гражданами стран Балтии

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Ранним утром в среду в Литву прибыл шестой конвой с гражданами Литвы и других стран из Польши, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).

«В ночь со вторника на среду в 3 часа 40 минут в Литву въехал шестой конвой, он состоял из 11 транспортных средств и 51 человека. Среди них 32 гражданина Литвы, 12 – граждан Латвии, по несколько украинцев, белорусов и один россиянин», – сказал в среду утром BNS представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас.

Поздним вечером вторника польско-литовскую границу преодолели еще несколько конвоев микроавтобусов, которыми возвращались жители Балтийских стран.

В целом такими конвоями в Литву прибыло более 400 человек, из них около 260 – граждане Литвы.