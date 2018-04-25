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TOP,Новости,Общество

В Литву прибыл шестой конвой из Польши с гражданами стран Балтии

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Ранним утром в среду в Литву прибыл шестой конвой с гражданами Литвы и других стран из Польши, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).

«В ночь со вторника на среду в 3 часа 40 минут  в Литву въехал шестой конвой, он состоял из 11 транспортных средств и 51 человека. Среди них 32 гражданина Литвы, 12 – граждан Латвии, по несколько украинцев, белорусов и один россиянин», – сказал в среду утром BNS представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас. 

Поздним вечером вторника польско-литовскую границу преодолели еще несколько конвоев микроавтобусов, которыми возвращались жители Балтийских стран. 

В целом такими конвоями в Литву прибыло более 400 человек, из них около 260 – граждане Литвы. 

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Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. Ситуация обострилась, когда Польша отказалась пропускать легковые автомобили даже конвоями. 

Для водителей этих автомобилей организовано возвращение паромом, а для пассажиров поездом или паромом, но добираться до пунктов их отправления сложно из-за заторов на дорогах. 

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