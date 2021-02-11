В Литву прибыла вторая партия вакцины AstraZeneca – 12,6 тыс. доз

Вакцины AstraZeneca в настоящее время используются для прививок работников образования. В четверг ими также начнут прививать кандидатов в спортивные сборные страны, которые будут представлять Литву на Токийской олимпиаде и параолимпиаде в 2021 году.

В Литве в настоящее время используются вакцины BionTech / Pfizer, Moderna и AstraZeneca.