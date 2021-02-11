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В Литву прибыла вторая партия вакцины AstraZeneca – 12,6 тыс. доз

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В четверг в Литву прибыла вторая партия вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca – 12,6 тыс. доз.

Как сообщило Министерство здравоохранения, фургон в сопровождении полиции утром доставил партию из Бельгии на склад Центра экстремальных для здоровья ситуаций.

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Вакцины AstraZeneca в настоящее время используются для прививок работников образования. В четверг ими также начнут прививать кандидатов в спортивные сборные страны, которые будут представлять Литву на Токийской олимпиаде и параолимпиаде в 2021 году.

В Литве в настоящее время используются вакцины BionTech / Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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По данным Департамента статистики на четверг, первой дозой вакцины уже привито 84 тыс. 150 человек, а второй — 51 тыс. 844. 

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