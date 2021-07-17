В Литву прибыли сотни единиц военной техники США

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В порту Клайпеды на этой неделе выгрузилась тяжелая военная техника США для размещенного в Литве ротационного батальона американской армии. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

«Всего для ротационного батальона доставлено около 300 единиц техники, в том числе танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley», – говорится в сообщении.

Техника доставлена в рамках подготовки к ротации американского подразделения. В декабре прошлого года для совместных учений в Литву прибыл 2-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США. Его сменит подразделение из состава 1-й пехотной дивизии из Форта Райли (штат Канзас).

С апреля 2014 года в рамках миссии Атлантическая решительность (Atlantic Resolve) в Литве для усиления восточного фланга НАТО размещается сменный контингент армии США разной численности. Было проведено более 10 его ротаций.