В Литву прибыло полсотни новых военных бронированных внедорожников

В Литву прибыло полсотни новых бронированных внедорожников боевой поддержки, которые страна два года тому назад закупила у США, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Они прибыли из США в Германию, а оттуда — в Литву.
Всего Литва приобрела 200 внедорожников JLTV (англ. Joint Light Tactica Vehicle).
«Бронированные внедорожники JLTV имеют особую важность для мобильности ВС Литвы и повышения безопасности военнослужащих, а также это хороший шаг в сторону дальнейшей модернизации армии Литвы. Возможность сотрудничества с американцами в приобретении этого оборудования отражает уровень нашего сотрудничества с США», — в пресс-релизе министерства цитируется министр обороны Арвидас Анушаускас.
Первые внедорожники получили подразделения в Рукле и Казлу Руде. Уже подготовлено несколько десятков водителей этих машин, 15 механиков.
Внедорожники JLTV произвела американская компания Oshkosh Defence, договор заключен с правительством США на сумму 145 млн евро.
Все внедорожники будут поставлены в Литву до 2024 года.
JLTV – одни из самых современных в мире тактических легких машин.