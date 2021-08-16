В Литву прибыло полсотни новых военных бронированных внедорожников

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В Литву прибыло полсотни новых бронированных внедорожников боевой поддержки, которые страна два года тому назад закупила у США, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Они прибыли из США в Германию, а оттуда — в Литву.

Всего Литва приобрела 200 внедорожников JLTV (англ. Joint Light Tactica Vehicle).