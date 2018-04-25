В Литву прибывает президент Польши Анджей Дуда

Как сообщает президентское ведомство, А. Дуда также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквярнялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните. Польский лидер также посетит Антакальнисское кладбище и кладбище Расу в Вильнюсе.

Защитники прав женщин намерены организовать протесты в связи с запретом на аборты в Польше. Активистки во вторник планируют провести шествие от памятника Адаму Мицкевичу до польского посольства.