В Литву прибывает президент Польши Анджей Дуда

Во вторник в Литву с двухдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда.
Глава Польского государства обсудит с литовским президентом Гитанасом Науседой «двухстороннее сотрудничество в борьбе с пандемией, приобретение вакцины, безопасность региона и оборонные вопросы, реализацию стратегических проектов в энергетике и транспорте, трансатлантические отношения, ситуацию в государствах Восточного партнёрства», сообщила администрация президента Литвы.
В ходе визита планируется официально учредить совет президентов Литвы и Польши.
Как сообщает президентское ведомство, А. Дуда также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквярнялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните. Польский лидер также посетит Антакальнисское кладбище и кладбище Расу в Вильнюсе.
Защитники прав женщин намерены организовать протесты в связи с запретом на аборты в Польше. Активистки во вторник планируют провести шествие от памятника Адаму Мицкевичу до польского посольства.